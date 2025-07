Japanischer Publisher entfernt über 100 Spiele aus dem Playstation Store

Fans von japanischen Visual-Novels kennen den Namen Entergram: In den letzten Jahren veröffentlichte das Unternehmen unzählige Titel, darunter Aokana: Four Rhythms Across the Blue (Ao no Kanata no Four Rhythm), Aonatsu Line, Seifuku Kanojo, Re:LieF ~Shinjitsu no Tobira~ oder Sabbat of the Witch.

Nun kündigt der japanische Publisher an, am 30. September mehr als 100 Spiele für PS4 und PS Vita aus dem japanischen PlayStation Store zu entfernen. Die genannten Spiele sind exklusiv im japanischen PlayStation Store erhältlich.

Nach Berichten verschiedener Gaming-Medien betrifft das groß angelegte Delisting insgesamt 106 Spiele, die noch einmal im Sale angeboten werden, damit Interessierte noch zugreifen können, bevor sie entfernt werden. Die betroffenen Spiele sind überwiegend Visual-Novels und Dating-Sims, auf dem japanischen Markt beliebte, aber international eher nischiges Genres.

Die Diskussion um Bewahrung von Spielen kommt erneut auf

Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass die EntwicklerInnen der Spiele nach dem Delisting einen neuen Publisher finden und die Titel erneut veröffentlichen. Ob sich der wirtschaftliche Aufwand dafür lohnt, ist jedoch ungewiss. Laut Gameshub sind 34 der Spiele bereits bei anderen Publishern untergekommen.

Das umfangreiche Delisting fällt in eine Zeit, in der die Bewahrung von Videospielen verstärkt öffentlich diskutiert wird. Die wachsende Sorge um den Erhalt digitaler Spiele hat Bewegungen wie die jüngste „Stop Killing Games“-Petition hervorgerufen, die mittlerweile über 1,4 Millionen Unterschriften erhalten hat.

Auch wenn das Entergram-Delisting keine international bekannten „Blockbuster“ betrifft, stellt es dennoch einen deutlichen Verlust für das Angebot des Stores und für Fans der Genres dar. Zudem stellt sich die Frage, inwiefern sich die Veröffentlichung solcher Spiele auf Konsolen künftig noch lohnt.

Seit dem Rückzug von Sony aus dem Handheld-Bereich verbleiben aktuell Nintendo sowie Apple und Google (mit Android) als Anbieter für den mobilen Markt. Gerade in diesem Segment konnte PaperGames mit Love and Deepspace auf den Smartphones einen Überraschungserfolg im Bereich der Visual-Novels und Dating-Sims erzielen, dessen Umsätze alle bisherigen Titel dieses Genres übertreffen.

