Das im Juni meistverkaufte Spiel im eShop für Switch 2 heißt nicht Mario Kart World

Newzoo, ein auf Marktdaten, Forschung und Beratung im Bereich Gaming spezialisiertes Unternehmen, hat die eShop-Daten aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien ausgewertet.

Überraschendes Ergebnis dabei: Deltarune war das meistverkaufte digitale Spiel im Juni, noch vor Nintendos Mario Kart World. Die mit Mario Kart World (physisch) verkauften Einheiten des Spiels im „Switch 2“-Bundle sind dabei allerdings nicht berücksichtigt.

Berücksichtigt man sowohl die verkauften Hardware-Bundles als auch physische Verkäufe, war Mario Kart World insgesamt das erfolgreichste Spiel des Launchmonats der Switch 2. Hier wiederum gilt zu beachten, dass Deltarune natürlich nicht physisch erhältlich ist.

Digital betrachtet lag Deltarune jedenfalls vorne – angesichts der Popularität von Mario Kart World durchaus eine Überraschung. Im rein digitalen Ranking belegt Nintendo Switch 2 Welcome Tour den zweiten Platz, Mario Kart World erst den dritten Platz, es folgen Minecraft und No Man’s Sky.

Die Auswertung von Newzoo bietet weitere Einblicke. Nach Umsatz liegt Mario Kart World vorne, gefolgt von Fantasy Life i: Die Zeitdiebin, Cyberpunk 2077, No Man’s Sky und Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Ebenso wurde Mario Kart World am meisten gespielt, gefolgt von Fortnite. Vielleicht auch überraschend: An dritter Stelle liegt Mario Kart 8 Deluxe.

Auch ältere „Switch“-Titel erhielten durch die Updates mehr Spielzeit und monatlich aktive Nutzer. Allen voran: The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Auch Spiele ohne „Switch 2 Editionen“, aber mit Performance-Updates, verzeichneten mehr Spielerinteresse.

via VGC, Newzoo, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft