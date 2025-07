Die meistverkauften Spiele sind andere, aber Death Stranding 2 holt die deutsche PS5-Krone

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, kann Death Stranding 2: On the Beach in der zweiten Verkaufswoche die Spitze der PS5-Charts verteidigen.

Auch in der vergangenen Woche landet das neue „A Hideo Kojima Game“ dabei vor Clair Obscur: Expedition 33. Während Death Stranding 2 in der Launchwoche auch das plattformübergreifend meistverkaufte Spiel war, ist es an der Spitze dieser Rankings in der letzten Woche aber nicht mehr zu finden.

Am häufigsten über alle Plattformen hinweg verkauft wurden zwei alte Switch-Spiele: Minecraft, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe. Beide Spiele rangieren in dieser Reihenfolge auch in den Switch-Rankings. Die Hardwarebasis der alten Switch ist offensichtlich so riesig, dass es weiterhin für Verkaufserfolge reicht.

In den dedizierten „Switch 2“-Charts geht Mario Kart World erneut vor Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ins Ziel. In den Xbox-Series-Charts ist Assassin’s Creed: Shadows das meistverkaufte Spiel. In den PS4-Charts dominieren wie in den Charts der „alten“ Switch die Evergreens: GTA V vor The Last of Us Remastered.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions