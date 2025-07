Tony Hawk und Katalogtitel sorgen für die stärkste Verkaufswoche seit Anfang Juni

Sommerpause? Nicht in den deutschen Handelsverkaufscharts. GfK Entertainment hat die stärkste Verkaufswoche seit Anfang Juni – da erschien die Nintendo Switch 2 – registriert. Grund dafür sind starke Katalogtitel und Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4.

Das Remaster-Double gleitet zum Sieg in den Xbox-Series-Rankings und kann im PS5-Ranking Silber zwischen Split Fiction und Death Stranding 2: On the Beach erobern. In den Xbox-Series-Charts landet Assassin’s Creed Shadows auf dem zweiten Rang.

Die starken Platzierungen in den Konsolencharts reichen allerdings nicht aus, um Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 auch plattformübergreifend zum Hit der Woche zu machen. Am häufigsten wurden plattformübergreifend Super Mario Party Jamboree und Minecraft (jeweils Switch) verkauft, was für die Stärke der Katalogtitel spricht.

In den „Switch 2“-Charts kann Mario Kart World die Spitze verteidigen, dahinter rückt Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition auf den zweiten Platz vor. In den „alten“ Switch-Charts landet (wie in den plattformübergreifenden Rankings) Super Mario Party Jamboree vor Minecraft.

via GfK Entertainment, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Activision Blizzard, Iron Galaxy Studios