Die „Animal Crossing“-Crocs dürften trotz ihres Preises der Renner unter Fans sein

Crocs hat eine neue Kooperation mit Nintendo angekündigt und bringt erstmals eine offizielle „Animal Crossing“-Kollektion auf den Markt. Die Kollektion erscheint am 27. August und umfasst verschiedene Designs, darunter Clogs für Erwachsene zum Preis von 79,99 Euro (das ist witzigerweise aktuell auch der Preis von „Switch 2“-Software) sowie eine Version für Kinder zum Preis von 54,99 Euro.

Im Fokus der kultigen Treter stehen beliebte Figuren der Serie wie Tom Nook, K.K. Slider und Melinda. Ergänzt wird die Kollektion durch mehrere Jibbitz, mit denen Fans ihre Standard-Crocs individuell gestalten können. Dabei sind auch weitere Charaktere vertreten.

Beim japanischen Importhändler Meccha-Japan* könnt ihr euer Interesse für eine Vorbestellung schon anmelden. Alternativ könnt ihr auch auf eine Bestellmöglichkeit im Online-Store von Crocs lauern. Tendenz: Die Dinger werden trotz ihres Preises wohl beliebt unter den Fans sein.

Die Zusammenarbeit ist nicht die erste ihrer Art: Bereits im Oktober 2024 hatte Crocs eine Pokémon-Kollektion veröffentlicht, die mit Motiven von Charizard, Gengar, Jigglypuff und Snorlax große Beliebtheit bei den Fans erlangte. Auch zu Minecraft gab es in der Vergangenheit eine Kooperation, die sogar eine virtuelle Crocs-Kollektion im Spiel beinhaltete.

Wie es mit Animal Crossing als Videospiel weitergeht, ist derzeit offen. Sicher ist aber, dass es weitergeht. Über 46 Millionen Mal hat sich „New Horizons“ für Nintendo Switch verkauft und in Japan ist das Spiel sogar das physisch meistverkaufte aller Zeiten, noch vor Pokémon. Ein neues „Animal Crossing“ dürfte in Kyoto längst in Arbeit sein. Dazu sorgte zuletzt ein Patent unter Fans für Aufsehen.

via GameRant, Bildmaterial: Crocs