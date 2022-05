Final Fantasy: Shinji „please be excited“ Hashimoto verlässt Square Enix

Manager Shinji Hashimoto verlässt Square Enix. Seine Amtszeit endet mit Ablauf des heutigen 31. Mai 2022, wie er selbst bei Twitter mitteilte. Ab morgen wolle er Square Enix als Fan unterstützen. Über ein Jahrzehnt war er Brand Manager für Final Fantasy, seit gut einem Jahr übernimmt bereits Yoshinori Kitase diese Aufgaben.

In Erinnerung bleiben vielen Fans seine „please be excited“-Versprechen zur Final-Fantasy-Serie und vor allem sein legendärer Auftritt bei PlayStation Experience im Dezember 2014. Das war noch lange vor der Ankündigung von Final Fantasy VII Remake.

In einem regelrechten Troll, man mag es kaum anders bezeichnen, kündigte er großspurig eine simple Portierung von Final Fantasy VII für PS4 an. Wirklich alle hatten damals auf eine Ankündigung eines Remakes des Klassikers gehofft, die wenig später dann auch noch Realität werden sollte.

Der besagte Auftritt:

