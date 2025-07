Ein lange gewünschtes Feature soll die Switch 2 angeblich bald liefern können

Die Nintendo Switch 2 ist erst seit wenigen Wochen auf dem Markt, doch bereits jetzt zählt sie zu den größten Konsolenstarts in der Geschichte des Unternehmens. In den USA avancierte sie zur am schnellsten verkauften Videospielkonsole überhaupt und übertraf dabei auch interne Rekorde von Nintendo selbst.

Mit großen Titeln wie Mario Kart World oder dem bevorstehenden Donkey Kong Bananza sowie weiteren Schwergewichten wie Metroid und Pokémon will Nintendo das Momentum aufrechterhalten. Neben den Spielen könnten sich Fans bald über ein weiteres, lang ersehntes Feature freuen.

Laut eines Beitrags des vermeintlichen Insiders Nash Weedle, den GameRant aufgegriffen hat, arbeitet Nintendo derzeit an der Einführung von Themes für die Switch 2. Fans sollen künftig in der Lage sein, das Erscheinungsbild ihres Startbildschirms individuell anzupassen. Eine lange gewünschtes Feature, schon zu Zeiten der „alten“ Switch.

Wie genau dieses System umgesetzt wird – ob statisch, dynamisch oder in welcher Form auch immer – ist derzeit noch nicht bekannt. Auch ein konkreter Zeitplan fehlt bislang. Nash Weedle geht davon aus, dass das Feature nicht mehr in diesem Jahr an den Start geht.

Nash Weedle hat zuletzt unter anderem die „Switch 2“-Portierung von Elden Ring korrekt vorhersagt. An einem seiner anderen aktuellen Berichte, nämlich einer erweiterten Neuauflage von Pikmin 4 für Switch 2, wird er sich noch messen lassen müssen.

Bildmaterial: Nintendo