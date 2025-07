Diese Pokémon-Games könnt ihr bei der Gamescom 2025 spielen

Schon vor einigen Tagen hatte The Pokémon Company seinen Auftritt bei der diesjährigen Gamescom offiziell gemacht. Wer im letzten Jahr im richtigen Zeitraum in Halle 9 der Koelnmesse vorbeischaute, konnte dort Pokémon Play Lab finden.

In diesem Jahr gibt es handfeste Konsolen-Anspielaction. Wie man in den sozialen Medien bekannt gibt, dürfen sich Trainer auf eine anspielbare Demo zu Pokémon-Legenden: Z-A freuen. Auch das Play Lab feiert ein Comeback, wo Pokémon UNITE, Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket und natürlich das Pokémon-Sammelkartenspiel im Fokus stehen.

Pokémon-Legenden: Z-A dürfte für viele Fans das Highlight in Köln werden. Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer. Der Nintendo Store bietet jetzt Vorbestellerboni und Merchandise* zum Spiel an. Für eure Vorbestellung der digitalen oder physischen Version erhaltet ihr beispielsweise eine Partner-Pokémon-Figur.

Neuigkeiten zu Pokémon-Legenden: Z-A erwarten uns voraussichtlich schon nächste Woche. Am 22. Juli findet eine neue Ausgabe von Pokémon Presents statt. Daran hatte The Pokémon Company schon vor zwei Tagen erinnert und den Fans mit einem kleinen Teaser eingeheizt.

via TPC, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak