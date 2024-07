The Good Old Days: Metroidvania im 80er-Flair will eure juvenilen Erinnerungen wecken

Das Metroidvania im sympathischen 2D-Pixel-Look The Good Old Days soll noch in diesem Jahr für Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Dies gab der japanische Publisher Gravity Game Arise kürzlich bekannt. Entwickelt wird der Titel vom ebenfalls in Japan ansässigen Entwickler Yokogo Systems.

The Good Old Days feiert die guten alten Tage nicht nur buchstäblich im Titel, sondern möchte tatsächlich auch ein „juveniles Metroidvania“ werden. Als juvenil werden in der Biologie und Medizin die Kindheits- und Jugendstadien in der Entwicklung vor der Geschlechtsfreie bezeichnet. Spannend, nicht wahr? The Good Old Days will an eure Kindheitserinnerungen anknüpfen, so die Interpretation.

80er-Jahre-Flair trifft Metroidvania-Genre

Die Geschichte von The Good Old Days spielt in der fiktiven Stadt Arostia. Unser Hauptcharakter Sean und seine Freunde Foodie, Bruce und Doc formieren sich zu einer Gruppe, die sich selbst die „Noogies“ nennt.

Die Noogies möchten sich eines Tages auf ein großes Abenteuer begeben, um endlich etwas Spannendens zu erleben. Als Sean eines Tages jedoch nach Hause kommt, wartet ein Geldeintreiber auf den jungen Sean.

Nun liegt es allein an Sean und seinen Freunden, die Schulden seines verschollenen Vaters zu begleichen und dessen Ursache auf den Grund zu gehen. Ein spannendes Abenteuer erwartet die vier Freunde.

The Good Old Days vermischt gekonnt das sympathische Feeling der 80er-Jahre mit dem Metroidvania-Genre und möchte so ein unvergleichliches Abenteuer erschaffen. Obendrauf gibt es die Möglichkeit, verschiedene Enden zu erspielen.

