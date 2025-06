Ihr ordnet Phantom Blade Zero wahrscheinlich falsch ein, sagt dessen Schöpfer

Phantom Blade Zero ist kein Soulslike. Darauf hat das Entwicklerstudio S-Game bereits hingewiesen, auch wenn die ersten Trailer einen anderen Eindruck erweckten. In einem Tweet teilte der Account vom Spiel nun einen Brief, in dem Qiwei „Soulframe“ Liang, CEO von S-Game und Schöpfer von Phantom Blade Zero, noch einmal näher darauf eingeht.

SpielerInnen, die sich auf den Titel freuen, haben das Genre von Phantom Blade Zero aufgrund der ersten Eindrücke, wie den zusammenhängenden Gebieten und den versteckten Geheimnissen, möglicherweise falsch eingeordnet, so Soulframe.

Weder Soulslike noch traditionelles Actionspiel

Des Weiteren bemerkten SpielerInnen nach den ersten Demos, dass der Titel deutlich schneller ist als typische Soulslikes und schlussfolgerten vorerst, er müsse sich ähnlich wie Devil May Cry oder Ninja Gaiden sein. Zwar gab es zu Beginn den Versuch, „Hack and Slash in eine mehrschichtige Karte zu bringen“, bei dem die Soulslike-Kartenstruktur mit rasantem Action-Kampf-Gameplay kombiniert werden sollte. Im Laufe der Entwicklung entwickelte sich das Projekt jedoch zu etwas, das man in Spielen selten sieht oder erlebt.

Soulframe erläutert in dem Tweet: „Als Genre wird etwas bezeichnet, was auf Stereotypen basiert. Es hilft SpielerInnen, die mit klassischen Titeln vertraut sind, schnell einen Bezug zu schaffen und realistische Erwartungen zu entwickeln. Phantom Blade Zero ist jedoch weder ein reines Soulslike noch ein traditionelles Actionspiel.“

Laut dem CEO ist das Spiel ein einzigartiger Titel, der sich keinem etablierten Genre zuordnen lässt. Ein Vergleich mit bestehenden Titeln sei daher vergeblich.

„Wuxia-Action“

In dem Brief schreibt der CEO weiter, dass man Phantom Blade Zero zwar grob in die Kategorie der ARPGs einordnen könne, er es unter genauerer Betrachtung jedoch als ein neues Genre wie Wuxia-Actionspiele bezeichnen würde.

Er beschreibt, dass Phantom Blade Zero sich eine eigene Nische schafft, ähnlich wie es Bruce Lee mit seinem einzigartigen Filmstil getan hat. Diese Filme bezeichnet man heutzutage als „Kung-Fu-Filme“, „Wuxia-Filme“ oder „Martial-Arts-Filme“. Soulframe charakterisiert dieses neue „Wuxia-Action“-Genre durch übertriebene Action-Sequenzen, traditionelle chinesische Überlieferung und Mythologie sowie filmische Story-Sequenzen.

Ein offizielles Veröffentlichungsdatum von Phantom Blade Zero gibt es bislang noch nicht. Doch Soulframe bestätigt, dass eine Ankündigung noch vor Ende 2025 erfolgen soll.

via GameRant, Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME