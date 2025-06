Zumindest ein „Final Fantasy“-Remake könnte bei der State of Play enthüllt werden

Auf das Remake zu Final Fantasy IX warten Fans weiterhin vergeblich. Aber dafür könnte sich eine andere, lange gehegten Remake-Hoffnung zur Serie sehr bald erfüllen. Fans von Final Fantasy Tactics sollten sich die anstehende Ausgabe von State of Play nicht entgehen lassen, könnten hier doch große Neuigkeiten auf sie warten.

Darauf deuten jedenfalls die Social-Media-Aktivitäten von Yasumi Matsuno – seines Zeichens Director, Autor und leitender Designer des Originals – hin. Der Branchenveteran retweetete PlayStations Ankündigung der neuen State of Play über seinen persönlichen Account, entfernte den Retweet aber wenig später wieder. Als ob das nicht schon verdächtig genug wäre, veröffentlichte der renommierte Bloomberg-Videospieljournalist Jason Schreier nur wenige Stunden später selbst einen Beitrag auf Bluesky mit dem Inhalt: „Ich sage nur, Final Fantasy Tactics ist eines der besten Spiele aller Zeiten“. Zweifelsohne ein verdächtiger Zeitpunkt für so eine urplötzliche Liebesbekundung an den Kultklassiker.

Gerüchte über ein Remake von Final Fantasy Tactics gibt es schon seit Jahren, aber sie erreichten nach dem Kritikerlob von Tactics Ogre Reborn im Jahr 2022 ihren Höhepunkt. Das ebenfalls von Matsuno entwickelte Original Tactics Ogre ist ein weiterer Genre-Kultklassiker, der einige Jahre vor Final Fantasy Tactics veröffentlicht wurde und oft als dessen geistiger Vorgänger angesehen wird. Viele hofften, dass der Erfolg von Tactics Ogre Reborn Final Fantasy Tactics ein gleiches Remake bescheren würde, und die jüngsten Aktivität von Matsuno und Schreier haben das Feuer nur noch weiter angefacht.

Vielleicht wissen wir schon heute Abend mehr, wenn State of Play um 23:00 Uhr deutscher Zeit auf Sendung geht.

