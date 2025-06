Zelda: Echoes of Wisdom erhält neue Funktion, die es schon von Anfang an hätte haben müssen

Im Zuge der Anpassung von First-Party-Spielen für Nintendo Switch 2 hat Nintendo diversen Games ein Update zum Launch der neuen Konsole spendiert. Auch Zelda: Echoes of Wisdom hat Nintendo fit gemacht. Und dem Spiel darüber hinaus eine neue Funktion spendiert, die es schon von Anfang an hätte haben müssen.

Im Spiel kann Zelda mit ihrem Tri-Stab verschiedenste, sogenannte Echos erzeugen. Das sind Duplikate von Gegenständen und Gegnern, auf die wir im Spielverlauf treffen. „Die Liste wird so schnell länger, dass erste Bedenken bezüglich der Handhabung im Menü aufkommen“, hieß es schon damals in unserer Preview auf das Spiel.

Die Liste wird in der Tat schnell länger und im späteren Spielverlauf scrollt man lange hin und her, um das gewünschte Echo zu finden und zu nutzen. Das dauert. Ärgerlich, weil man bestimmte Echos sowieso immer wieder nutzt und dann oft immer die gleichen sucht. Es gab diverse Sortierungen, aber das half nicht so richtig. Eine eigene Favoritenliste liegt auf der Hand, aber die gab es nicht.

Das ändert sich jetzt mit Update 1.10. Nintendo hat eine echte Favoritenliste für Echos eingebaut. Das Spiel weist nach dem Update auf die neuen Funktionen mit einem Pop-up hin, die sich euch bietet, wenn ihr mehr als 30 Echos gesammelt habt. In der Echos-Übersicht könnt ihr durch die X-Taste Favoriten markieren oder demarkieren. Auf die Favoritenliste habt ihr dann per ZR in der Echos-Übersicht einen schnellen Zugriff. Sinnvoll!

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo