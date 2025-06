Level-5 bleibt sich treu: „Kickoff“ für Yo-kai-Watch-Nachfolger wird auf Herbst verschoben

Im September 2024 kündigte Level-5 mit Holy Horror Mansion ein neues Cross-Media-Projekt an. Es soll an die besten Zeiten des Studios anknüpfen: die Erfolge von Yo-kai Watch. Holy Horror Mansion ist inspiriert vom Vermächtnis von Yo-kai Watch.

Und im Frühjahr 2024 soll es ein „Cross-Media Showcase“ geben, mit weiteren Details zum Spiel, zu Merchandise und Medienplänen. Doch wie zuletzt viele Level-5-Spiele wurde das Showcase heute verschoben. Den „Kickoff“ zu Holy Horror Mansion will man jetzt im Herbst geben.

Man wolle eine „gründliche Vorbereitung der Ankündigung […] gewährleisten“ und entschuldige sich bei allen, die sich darauf gefreut haben. Wir müssen uns heute also mit dem Verweis auf den Teaser-Trailer begnügen, den Level-5 im September veröffentlichte.

Darin lernten wir Ten Lordland kennen, der mit seiner Familie in einem Apartment ganz oben in einem Hochhaus wohnt. Seine Großmutter ist die Vermieterin und so führt die Familie ein recht unbeschwertes Leben. Außer, dass dieses Hochhaus auch der Zugang zu einer Unterwelt ist.

Akihiro Hino nannte Holy Horror Mansion zur Ankündigung ein Ghost-Craft-RPG und stellte als Leitthema des Titels „Familie“ vor. Man arbeite mit „Top Entertainment Companies“ zusammen, um Holy Horror Mansion zum bisher größten Cross-Media-Projekt der Firma zu machen. Wir werden sehen!

Bildmaterial: Holy Horror Mansion, Level-5