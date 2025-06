Nintendo veröffentlicht Update für ein Spiel, das man gar nicht mehr kaufen kann

Nintendo hat heute zahlreiche Updates für First-Party-Games an den Start gebracht, deren Patch-Notes allesamt ziemlich überschaubar sind. „Es wurden mehrere Anpassungen vorgenommen, um das Gameplay auf Nintendo Switch 2 zu verbessern“, heißt es da meistens.

Mit anderen Worten: Nintendo hat die Spiele für die Switch 2 fit gemacht. Das ist natürlich löblich. Für Stirnrunzeln sorgt ein Spiel in der Liste: Super Mario 3D All-Stars für Nintendo Switch. Eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass man das Spiel von Nintendo gar nicht mehr kaufen kann.

Das war 2021 eine durchaus große Kontroverse, die wir auch mit einer ausführlichen Kolumne begleitet haben. Aus Anlass der Feierlichkeiten des 35. Geburtstags von Super Mario hatte Nintendo (unter anderem) Super Mario 3D All-Stars veröffentlicht, eine Sammlung aus drei Klassikern: Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy.

Der Witz, wenn man das so nennen will: Nintendo hat die attraktive Spiele-Sammlung per 31. März 2021 aus dem Verkauf genommen. Man hat die Produktion der physischen Version eingestellt und Super Mario 3D All-Stars aus dem Nintendo eShop gestrichen. Eine Entscheidung, die viele Nintendo-Fans bis heute nicht verstehen.

Natürlich bleibt der Gebrauchtmarkt und dank millionenfach verkaufter Einheiten ist Super Mario 3D All-Stars auch nicht ganz so absurd teuer, aber für um die 80 Euro geht die USK-Version bei Ebay dann doch regelmäßig weg. Falls ihr euer Exemplar behalten habt, könnt ihr es zur Feier des Tages morgen ja mal in die Switch 2 stecken.

