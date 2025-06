Tekken 8: Produzent Harada zeigt sich verärgert über Social-Media-Post

Tekken-Serienproduzent Katsuhiro Harada zeigte sich kürzlich verärgert in den sozialen Medien und Grund dafür ist ein – mittlerweile wieder entfernter – Twitter-Post von Bandai Namco.

Konkret veröffentlichte der offizielle Account von Bandai Namco Esports kürzlich Aufnahmen des Kampfspielturniers Community Effort Orlando (CEO) 2025, bei dem „Tekken 8“-Profi Atif „Atif Butt“ Ijaz seinen Kontrahenten mit einem einzigen Move besiegte.

Der Beitrag erntete negative Kritik von diversen Fans, woraufhin Serienproduzent Katsuhiro Harada den Beitrag als „inakzeptabel“ bezeichnete und andeutete, er werde sowohl mit dem Management über die online gestellten Beiträge als auch mit dem Entwicklerteam über Verbesserungen von Tekken 8 sprechen.

Bei dem Move, den Atif spammt, springt seine Figur – Anna Williams – in die Luft, um eine Rakete auf ihren Gegner zu feuern. Als telegrafierter Angriff aus mittlerer Höhe kann diesem durchaus ausgewichen werden. Im konkreten Fall gelingt das Atifs Konrahenten aber nicht. Es gibt zahlreiche Verweise auf das berüchtigte Video von Kampfspiel-Profi Justin Wong, der einen Gegner in Mortal Kombat X auf ähnliche Weise besiegte. Bandai Namcos Post enthält Wongs Zeilen „WILLKOMMEN IN DER ECHTEN WELT! HEUTE WERDET IHR ES LERNEN!“ – Wong selbst kommentierte den Post.

Haradas Kommentar ist derweil eine Antwort auf einen Fan, der sich angewidert darüber zeigte, dass das Bewegtbildmaterial auf dem offiziellen „Bandai Namco Esports“-Twitter-Account veröffentlicht wurde. Nachdem er gesehen hatte, wie „cheesy“ einige der Moves in Tekken 8 sind, schien er das Interesse am Spiel verloren zu haben. Ein Kommentar, den sich Harada offensichtlich zu Herzen nimmt.

via Automaton Media, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco