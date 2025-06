Ancestral Harvest bietet schaurige Zelda-Interpretation für Pazifisten

Mit Ancestral Harvest enthüllte Solo-Entwickler 1011 erst kürzlich ein spannendes Indie-Projekt, das sich als schaurige Verbeugung vor The Legend of Zelda präsentiert. Ihr schlüpft in die Rolle eines Schmanenkindes, das nach einem Weg sucht, eine von der Menschheit verwüstete Welt zu retten – ja, Gesellschaftskritik schwingt ganz offensichtlich auch mit.

Aktuell listet Steam noch eine zugängliche Playtest-Demo, die allerdings nicht mehr lange verfügbar bleiben soll. Aber keine Sorge: Selbst wenn Ihr aktuell nicht die Zeit findet, reinzuspielen, winkt schon bald eine vollwertige Demo. Die soll 1011 zufolge nämlich voraussichtlich noch im Juli 2025 auf Steam erscheinen.

Gameplaytechnisch verspricht Ancestral Harvest eine Mischung aus Erkundung, Umgebungsrätseln und Kampf – eine Formel, die Fans von The Legend of Zelda ansprechen könnte. Ein besonderer Clou ist der pazifistische Kampfansatz: Der Schamane schlägt primär seine Trommel statt auf seine Gegner und erzeugt so Rhythmen, die heilen, statt zu töten.

Gameplay-Aufnahmen auf der Steam-Seite von Ancestral Harvest deuten auf kleinere Ausnahmen von dieser Philosophie hin, darunter eine Szene, in der der Schamane einen großen Felsbrocken auf einen Gegner fallen lässt – die Aktion wird jedoch als nicht tödlich dargestellt.

Die Geschichte von Ancestral Harvest scheint eine ökologische Botschaft zu haben: Der Protagonist versucht, sich mit einem zerstörten Planeten zu verbinden, „das Böse, das die Menschheit kontrolliert, auszumerzen“ und das natürliche Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen, bevor die Natur selbst zusammenbricht. „Verbinde dich mit dem Land, heile die Wunden der Erde und werde Zeuge ihrer vergessenen Magie“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels. Wann Ancestral Harvest erscheinen soll, bleibt vorerst unklar.

via GameRant, Bildmaterial: Ancestral Harvest, 1011, The First Ones