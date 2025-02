Es gibt endlich mal wieder ein Lebenszeichen von Dragon Quest XII: The Flames of Fate

Der neue Teil der „Dragon Quest“-Serie wurde im Mai 2021 angekündigt. Das Spiel soll sich an ein erwachseneres Publikum richten. Viel hat Square Enix dazu noch nicht gezeigt. Genau genommen: gar nichts.

Yuji Horii, der Schöpfer der Reihe, hat in einem Livestream jetzt immerhin ein kleines, aber beruhigendes Update zu Dragon Quest XII: The Flames of Fate gegeben. Er bestätigte, dass das Entwicklerteam weiterhin intensiv an dem Spiel arbeitet und hofft, neue Informationen nach und nach veröffentlichen zu können.

Die jahrelange Stille um das Projekt und der Rücktritt von Serienproduzent Yu Miyake im vergangenen Jahr hatten Spekulationen hervorgerufen. Dass das Projekt offensichtlich ins Stocken geraten ist, dürfte angesichts der vorliegenden Fakten gesichert sein. Aber es geht natürlich auch schlimmer.

Den Ängsten, Dragon Quest XII könnte gecancelt worden sein, trat Yuji Horii aber schon im Mai 2024 entgegen. Anlässlich des „Dragon Quest Day“ verriet er damals, dass er gerade erst in einem Meeting zum Spiel gewesen sei. Nun scheint das Spiel so weit fortgeschritten zu sein, dass Square Enix in absehbarer Zeit mehr Informationen mit der Öffentlichkeit teilen kann.

Das Rollenspiel wurde ursprünglich als direkter Nachfolger von Dragon Quest XI vorgestellt und soll sich stärker von seinen Vorgängern unterscheiden. Geplant ist eine düstere, erwachsenere Atmosphäre, ein überarbeitetes rundenbasiertes Kampfsystem und ein Szenario, das den Fans folgenschwere Entscheidungen abverlangt.

Technisch basiert das Spiel auf der Unreal Engine 5 und wird neben Square Enix von den Studios HEXADRIVE und ORCA mitentwickelt. Das war zumindest der Stand zur Ankündigung anno 2021.

via TheGamer, Automaton Media, Bildmaterial: Dragon Quest XII: The Flames of Fate, Square Enix, HexaDrive, Orca