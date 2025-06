PlayStation Plus im Juli mit Diablo IV und diesen weiteren Games

Sony hat die „Essentials“ für PlayStation Plus im Juli vorgestellt. Allen voran dürfen sich Abonnenten auf Diablo IV freuen. Dazu gibt es King of Fighters XV, Jusant und eine Party für alle Mitglieder. Denn PlayStation Plus wird 15 Jahre alt!

„Wir haben diesen Sommer einige Aktivitäten geplant, um diesen unglaublichen Meilenstein zu würdigen“, heißt es von Sony. Einige dieser Aktivitäten hat man heute schon mal vorgestellt. So gibt es zwei neue Spieltestversionen für Premium-Mitglieder. Let’s Wrestle! und Monster Hunter Wilds können bald ausprobiert werden.

Außerdem gibt es ein exklusives Wochenendangebot mit Rabatten für Spiele wie Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization VII und Star Wars Outlaws am kommenden Wochenende. Weitere Details zum Jubiläum findet ihr im PlayStation Blog oder im extra eingerichteten Party-Hub.

Bildmaterial: Jusant, Don’t Nod