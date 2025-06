Geoff und Hideo stimmen euch beim Summer Game Fest auf Death Stranding 2 ein

Die Veröffentlichung von Death Stranding 2: On the Beach steht kurz bevor. Das neueste Werk von Hideo Kojima erscheint am 26. Juni exklusiv für PlayStation 5 und führt die Geschichte des Protagonisten Sam weiter.

In unserem „Angespielt“-Artikel auf Grundlage von etwa 30 (!) Spielstunden konnten wir euch bereits unsere Eindrücke mitteilen und dass die Fortsetzung das Potenzial hat, eines der besten Spiele des Jahres zu werden.

Weitere Eindrücke zu Death Stranding 2 erhalten Fans am 9. Juni um 4:00 Uhr deutscher Zeit. Im Rahmen des von Geoff Keighley präsentierten Summer Game Fest strahlen Sony und das Entwicklerstudio Kojima Productions eine eigene Präsentation des Spiels auf YouTube aus.

Mit einer Podiumsdiskussion mit Hideo Kojima, moderiert von Geoff Keighley und besonderen Gästen sowie einer exklusiven Live-Demonstration des Spiels wollen die Veranstalter das Spiel auf die Veröffentlichung einstimmen.

