Pokémon ist auch in diesem Jahr im großen Stil bei der Gamescom dabei

Wer im letzten Jahr im richtigen Zeitraum in Halle 9 der Koelnmesse vorbeischaute, konnte dort Pokémon Play Lab finden. Nämlich in den Tagen der Gamescom 2024. Dort wuselten an allen Tagen zahlreiche Fans um Spiele und Produkte von The Pokémon Company.

Das wird man auch 2025 wieder erleben können. The Pokémon Company bestätigte in den sozialen Netzwerken einen Auftritt bei der Gamescom 2025 und ist damit bereits in illustrer Runde um Nintendo und Capcom. Mehr Details gibt es allerdings noch nicht.

Erwartet werden darf aber wohl, dass man wieder einige Möglichkeiten bieten wird, um das Pokémon-Sammelkartenspiel und aktuelle Mobile-Games auszuprobieren. Und natürlich erscheint im Oktober Pokémon-Legenden: Z-A, welches sich für den ein oder anderen Demostand empfiehlt. Details dazu werden folgen.

Bildmaterial: Pokémon-Anime