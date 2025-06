„Wie ein kostenloses Remaster“ – Experten loben „Switch 2“-Updates für 2D-Zelda-Spiele

Mit der Switch 2 hat Nintendo auch die sogenannten „Switch 2 Editionen“ angekündigt – technisch aufgewertete Versionen bereits erschienener Spiele, die von der neuen Hardware profitieren. Neben den kostenpflichtigen Upgrades, die es beispielsweise für die 3D-Zelda-Spiele gibt und die auch neue Inhalte bieten, gibt es auch eine Reihe kostenloser Patches.

Digital Foundry hat sich diese jetzt genauer angesehen und die technischen Verbesserungen ausgewertet. Dabei haben sich zwei kostenlose Patches ein besonderes Lob der Experten verdient. Die Updates zu Zelda: Link’s Awakening und Echoes of Wisdom seien „bahnbrechend“ und Digital Foundry geht sogar so weit, die Updates ein „kostenloses Remaster“ zu nennen.

Beide Spiele litten auf der alten Switch unter starken Performance-Schwankungen bei der Framerate. Auf der Switch 2 laufen nun beide Titel durchgehend mit stabilen 60fps – ein Fortschritt, der das Spielerlebnis deutlich verbessert.

Auch an der Auflösung wurde geschraubt: Im Docked-Modus steigt sie in Außenbereichen von etwa 720p auf bis zu 1620p. Im Handheld-Modus klettert die interne Auflösung von ca. 570p–600p auf native 1080p. Einziger kleiner Wermutstropfen sei der Tiefenunschärfe-Effekt, der auf der neuen Hardware spürbar intensiver wirke, was vermutlich eine Folge der höheren Auflösung sei, auf die der Effekt nicht angepasst wurde.

Auch weitere Titel profitieren von teils massiven Verbesserungen auf der neuen Konsole. Super Mario Odyssey läuft jetzt mit dynamischen 1800p statt 900p in der Docked-Fassung, inklusive schärferer HUD-Elemente und stabiler 60fps selbst in bisher problematischen Abschnitten wie New Donk City. Der Artikel bei Eurogamer schaut auch auf die etwas weniger spannenden Updates zu Super Mario 3D World und Bowser’s Fury, Splatoon 3, Captain Toad: Treasure Tracker, New Super Mario Bros U oder Mario 3D World.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Nintendo