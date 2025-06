Zwei weitere Schwergewichte kündigen ihren Auftritt bei der Gamescom 2025 an

Heute haben gleich zwei weitere Schwergewichte der Branche ihren Auftritt bei der Gamescom offiziell gemacht. So langsam füllen sich die Hallen der Koelnmesse, nachdem unter anderem Capcom (Resident Evil Requiem) sowie The Pokémon Company und vor allem Nintendo ihre Teilnahme bestätigt haben.

Heute hat Xbox bekannt gegeben, wieder dabei zu sein. Weitere Details gibt es: genau gar keine. Das Line-up für die Messe, die vom 20. bis zum 24. August 2025 in Köln stattfindet, wird man später bekannt geben.

Der zweite neue Teilnehmer heißt Blizzard, hier gibt es auch schon einige Details zum Programm. Blizzard wird die Fans am ‚World of Warcraft‘-Stand in Halle 8 willkommen heißen. „Während der Show versorgen euch die Entwickler mit exklusiven Neuigkeiten und Updates zum nächsten Kapitel der Weltenseelen-Saga von Midnight und auch die eine oder andere Überraschung“, heißt es.

Bildmaterial: Bild von Anton Porsche auf Pixabay