Gears of War: Reloaded für PS5 erscheint nicht in Japan und Sony ist der Grund dafür

Beim Xbox Games Showcase 2025 präsentierte Xbox neues Gameplay zu Gears of War: Reloaded. Mit der Neuauflage des Gears-Klassikers findet die populäre Xbox-Marke auch ihren Weg auf PlayStation 5.

Allerdings nicht in Japan. Wie Microsoft im japanischen Xbox-Blog bekannt gab, wird Gears of War: Reloaded nicht für PS5 in Japan erscheinen. Grund dafür sind demnach „regionale Altersfreigabebeschränkungen und Plattformrichtlinien“.

Man mag jetzt an die CERO denken, die japanische Alterseinstufungsbehörde – und oft genug ist sie auch das Thema in solchen Dingen. Aber für Steam und Xbox wird Gears of War: Reloaded in Japan verfügbar sein. Offensichtlich liegt es also an PlayStation, wenngleich das natürlich in Verbindung mit lokalen Vorgaben und Begebenheiten zu sehen ist.

Die japanische Website Automaton Media spekuliert, dass es „lokale Beschränkungen in Bezug auf Gewaltdarstellungen“ auf der Sony-Plattform gibt. Gears of War sei bekannt für die Darstellung von Gewalt und die Originalversion von 2006 für Xbox 360 sei bereits in Japan zensiert gewesen. Nach den „Maßstäben von PlayStation“ könnte wohl auch das Remaster zu extrem eingestuft worden sein.

Der vorliegende Fall ist keineswegs ein Einzelfall. Populär waren die Fälle von The Callisto Protocol (erhielt keine CERO-Freigabe) und Dead Space Remake. Ubisoft musste Assassin’s Creed: Shadows trotz CERO-Z-Rating (die höchste Einstufung ab 18 Jahren) zensieren. Japanische Schöpfer wie Shinji Mikami kritisierten das Vorgehen.

Bildmaterial: Gears of War: Reloaded, Xbox Game Studios, The Coalition, Sumo Digital, Disbelief