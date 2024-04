Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition erscheint noch im April für Switch, PS5 und PCs

Entwickler Acquire, inzwischen übrigens in einem „Haus“ mit FromSoftware nach dem Kauf durch Kadokawa Corporation, hat den konkreten Veröffentlichungstermin für Class of Heroes: Anniversary Edition und Class of Heroes 2G: Remaster Edition für PS5, Nintendo Switch und PC-Steam enthüllt. Am 26. April erscheinen die beiden Spiele weltweit.

Der europäische Publisher pQube Games wird hierzulande auch eine physische Sammlung beider Dungeon-RPGs in der Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition für PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlichen. Digital werden die Games auch einzeln erhältlich sein. Auch pQube Games bestätigt den 26. April bereits.

„Spielt die überarbeiteten Versionen dieser beiden klassischen Dungeon-Crawler mit Schwerpunkt auf Teamzusammensetzung und dem Sammeln seltener Gegenstände“, hieß es zur Ankündigung.

Class of Heroes: Anniversary Edition lockt mit tiefgehender Charakter-Anpassung und 75 3D-Labyrinthen voller Feinde, Rätsel, Fallen und Schätze. Außerhalb der Dungeons stehen dann Ressourcen-Management und ein flexibles Alchemie-System im Fokus.

Class of Heroes 2G: Remaster Edition schreibt es sich auf die Fahne, noch eins draufzulegen. Hier stehen euch noch mehr Möglichkeiten zur Anpassung eurer Gruppe zur Verfügung, darunter weitere Rassen- und Klassen-Optionen. 100 Dungeon, 200 Alchemie-Rezepte, über 90 Ausrüstungsgegenstände – quasi von allem ein bisschen mehr.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition, PQube, Acquire