Ein fast 35 Jahre altes Easter-Egg wurde jetzt auch in Mario Kart World gefunden

Schon gewusst? Es gibt eine eingängige Tonfolge, die in zahlreichen verschiedenen Nintendo-Titeln immer wieder versteckt zum Einsatz kommt. Langjährige Nintendo-Fans kennen diese Melodie bestimmt. Sie haben sie schon öfter gehört, vermutlich ohne dass ihnen wirklich bewusst war, dass es sich um ein Easter-Egg handelt.

Diese 19 Töne sind als Totaka’s Song bekannt. Seinen ersten Auftritt hatte der Song in X von 1992, bekannter ist aber wahrscheinlich das Easter-Egg in Mario Paint vom gleichen Jahr. Kazumi Totaka ist Komponist vieler großer Nintendo-Titel und danach war die Melodie in diversen Spielen von Nintendo zu finden. So jetzt auch in Mario Kart World.

Auf Reddit machte ein Fan auf das versteckte Stück aufmerksam. Wer auf dem Auswahlbildschirm der Charaktere den Cursor auf Yoshi bewegt und eine Weile wartet, kann hören, wie Yoshi Totaka’s Song summt. Die Melodie ist dabei nicht leicht zu erkennen, da sie von der Hintergrundmusik überlagert wird.

Dass gerade Yoshi das Lied summt, ist besonders passend, da Totaka seit Yoshi’s Story von 1998 bis heute die Stimme der Figur spricht, wie VGC erinnert. In Mario Kart 8 könnte man übrigens auch einen Yoshi Totaka’s Song am Streckenrand summen hören, wenn man zu ihm hinfährt.

Auch in „Animal Crossing“-Spielen, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Luigi’s Mansion, Pikmin 2 oder Yoshi’s Story hört man den Song. In berühmten Vertretern wie Wave Race 64, Wii Sports oder Super Smash Bros. Brawl, fehlt bis heute jede Spur. Oder hat man den Song nur noch nicht entdeckt?

Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo