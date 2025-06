Gleich drei große Xbox-Spiele erscheinen physisch für PS5 und nur digital für Xbox

Ganz klar: die Zukunft ist digital und so. Während Nintendo-Fans dagegen noch ankämpfen, ist Xbox längst auf diesen Pfad eingebogen. Doch es gibt sie immer noch, die Sammler unter den Xbox-Fans. Die jeder physischen Veröffentlichung entgegenfiebern.

Dabei wird es immer schwerer für den geneigten Xbox-Sammler. Nicht nur, dass die Lieblingsspiele inzwischen auch von Sony-Fans gespielt werden. Auf PS5 gibt es dann zu allem Überfluss auch noch die bessere oder überhaupt eine physische Version. Das war schon in der Vergangenheit hier und da der Fall, jetzt trifft es gleich drei große Xbox-Spiele.

The Outer Worlds 2* sowie Ninja Gaiden 4* und Gears of War: Reloaded* erscheinen physisch für PS5 auf Disc, wie aktuelle Produktseiten auf Amazon zeigen. Xbox-Fans nutzen entweder den Game Pass oder kaufen digital. Hinlänglich für absurd erklärt: The Outer Worlds 2 und Ninja Gaiden 4 gibt es für Xbox sogar im Handel mit Downloadcode. Weitere bittere Pillen für Xbox-Sammler.

Schon im vergangenen Jahr erklärte Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer im Gespräch mit Game File, dass der Großteil der Verkäufe auf Xbox-Plattformen mittlerweile digital erfolge – aber wie sollte es auch anders sein. Microsoft folge damit jedenfalls lediglich dem Verhalten der Kundschaft, so Spencer.

