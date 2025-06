Überraschung: Hier ist schon das nächste neue „Harvest Moon“ für Konsolen und PCs

Harvest Moon: The Winds of Anthos ist inzwischen schon ein paar Winde her, aber mit dem „Cozy Bundle“ aus Harvest Moon: Das verlorene Tal & Dorf des Himmelsbaumes (bei Amazon* auch physisch) steht die nächste Veröffentlichung zur Serie im Juli unmittelbar bevor.

Umso überraschender, dass Natsume schon wieder nachlegt. Heute kündigte man mit Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition eine erweiterte Fassung des Spiels an, die noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox und Steam erscheinen wird.

Eine erweiterte Fassung? Genau richtig, denn „Home Sweet Home“ erschien eigentlich vor etwa einem Jahr als Premium-App (also zum Festpreis) für Mobilgeräte. Die neue Special Edition bringt eine Reihe neuer Inhalte mit sich, darunter zusätzliche Zwischensequenzen, neue Heiratskandidaten und technische Neuerungen, die das Leben auf dem Land erleichtern sollen.

„Die Spieler haben sehnlichst darauf gewartet, dass Harvest Moon: Home Sweet Home auf die Konsolen und den PC kommt, daher freuen wir uns, die Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition anzukündigen“, sagte Hiro Maekawa, Präsident und CEO von Natsume.

Und weiter: „Diese Edition enthält noch mehr Erfindungen des liebenswerten und verrückten Erfinders Doc Jr., der nun ein ständiger Bewohner von Alba Village ist, sowie einige bekannte Charaktere, welche die Spieler aus Harvest Moon: Die Winde von Anthos kennen. Und mit neuen Zwischensequenzen wird Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition zu einem neuen Erlebnis für alle!“

Das ist Home Sweet Home

In Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition kehren Serienfans zurück in das Heimatdorf Alba, das durch Landflucht und Überalterung in die Jahre gekommen ist. Mit dem Ziel, das Dorf wiederzubeleben, kümmern sich die SpielerInnen um Ackerbau, Tiere, das Angeln, den Bergbau und das Sammeln von Ressourcen, um das Glück der Bewohner zu steigern – ein zentrales Element, um Alba wieder erblühen zu lassen. Festivals, Wettbewerbe und Dorfgemeinschaft stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie persönliche Beziehungen.

Zur Seite steht dabei der erfinderische Doc Jr., der in Alba jetzt dauerhaft sesshaft geworden ist und SpielerInnen mit kuriosen technischen Hilfsmitteln zur Seite steht. Mit dem neuen Hoverbike 5000 lässt sich das weite Umland schnell erkunden, während der Cleanmeister Autovac das Säubern der Scheune übernimmt. Beide Erfindungen sind exklusiv in der Special Edition enthalten.

Auch das soziale Leben wird erweitert. Neben bekannten Figuren lassen sich nun auch Ella, eine Künstlerin auf der Suche nach Inspiration, und Dr. Nikolai, ein Wissenschaftler, der die heilenden Kräfte der Quellgöttin erforscht, umwerben. Beide stammen aus Harvest Moon: The Winds of Anthos und stehen als neue Heiratskandidaten zur Verfügung.

Erste Bilder aus der Neuauflage.

Bildmaterial: Harvest Moon: Home Sweet Home, Natsume, Appci