No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files stellt die neue „Escape“-Mechanik vor

Mit No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files sorgte Spike Chunsoft für eine nischige Überraschung bei der Nintendo Direct, bevor man Fans zumindest in Sachen „Switch 2“-Version kürzlich ein wenig den Wind aus den Segeln nahm. Heute geht es wieder um Inhalte.

Das Spiel soll die bekannten „Investigation“- und „Somnium“-Mechaniken der Reihe beibehalten, wie wir wissen, führt aber mit den „Escape“-Abschnitten ein neues Gameplay-Element ein. Das haben die Macher jetzt näher beschrieben.

Zur Erinnerung: In der „Investigation“-Sektion schlüpft ihr in die Rolle von Date, der auf der Suche nach der verschwundenen Iris verschiedene Schauplätze besucht, Zeugen befragt und mithilfe seiner KI-unterstützten Prothese AI-Ball Spuren sichert. Die „Somnium“-Abschnitte entführen euch in die surrealen Traumwelten von Zeugen, wo ihr als Aiba innerhalb eines strikten Zeitlimits mentale Barrieren überwinden müsst.

Neu hinzu kommt nun die „Escape“-Sektion, in der man Iris steuert, die in einem verschlossenen Raum gefangen ist. Um zu entkommen, müsst ihr verschiedene Objekte untersuchen, Gegenstände kombinieren und Rätsel lösen, während ihr über Funkkontakt mit Kaname Date und Aiba Hinweise austauscht.

Kotaro Uchikoshi beschrieb das neue „Escape“-Element schon zur Ankündigung als „nicht nur eine Ansammlung von Rätseln“, sondern ein zentrales Element der Geschichte mit perfekt ausbalancierter Schwierigkeit. Nachfolgend seht ihr vier neue Screenshots aus diesem neuen Spielmodus.

Der neue Teil der „Somnium Files“ erscheint am 25. Juli für Nintendo Switch, Switch 2 und PCs via Steam. Spike Chunsoft veröffentlicht den Titel für Nintendo Switch physisch, bei Amazon* könnt ihr bereits vorbestellen. Für Switch 2 erscheint nur eine sogenannte Game Key Card* – hier ist nur ein digitaler Schlüssel zum Download des Spiels auf der Cartridge, die Spielinhalte müssen heruntergeladen werden.

Bildmaterial: No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files, Spike Chunsoft