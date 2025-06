Das neue Spiel der Palworld-Macher cancelt den Early-Access

Seit Januar befindet sich Palworld im Early-Access und auch das noch ältere Pocketpair-Spiel Craftopia befindet sich nach wie vor im Early-Access. Seit einiger Zeit ist der Palworld-Entwickler auch unter die Publisher gegangen und für Never Grave: The Witch and The Curse hat man nun entschieden, dass man doch nicht den Early-Access-Weg gehen möchte.

Pocketpair Publishing hat bekannt gegeben, dass Never Grave: The Witch and The Curse nicht wie ursprünglich geplant im Early Access erscheinen wird, sondern direkt in der Version 1.0 veröffentlicht wird. Das 2D-Actionspiel wird von Frontside 180 Studio entwickelt und erscheint dann nicht nur für Steam, sondern auch für Switch, PlayStation und Xbox.

Never Grave: The Witch and The Curse kombiniert Elemente aus Metroidvania und Roguelike und setzt auf handgezeichnete 2D-Animationen im traditionellen japanischen Stil. Diese Optik, die sich offensichtlich von Hollow Knight inspiriert sieht, sorgte natürlich auch schon für Kritik.

Im Zentrum des Spiels steht ein verfluchter Hut, der Gegner übernehmen kann, um sich deren Fähigkeiten zunutze zu machen. Mit verschiedenen Zaubern gilt es, besessene Feinde zu besiegen, Beute zu sammeln und ein zerstörtes Dorf wiederaufzubauen. Dort lassen sich neue Gebäude errichten, Felder bestellen sowie Nahrung und Tränke herstellen, um sich auf kommende Kämpfe vorzubereiten. Dungeons wie Ruinen oder botanische Gärten werden prozedural generiert, was bei jedem Durchgang neue Herausforderungen bereithalten soll.

SpielerInnen lernen nach und nach neue Fähigkeiten wie den Doppelsprung über Artefakte kennen, wodurch sich bislang unerreichbare Gebiete erschließen lassen. Die Spielweise ändert sich dabei ständig durch die Synergien von magischen Eigenschaften und Items. Besonders herausfordernd sind die Bosskämpfe, bei denen mehr als nur das Auswendiglernen von Angriffsmustern nötig ist, um unversehrt zu bleiben. Bis zu vier SpielerInnen können sich gemeinsam durch die Dungeons kämpfen und sich gegenseitig im Kampf unterstützen.

Der ältere Trailer:

Bildmaterial: Never Grave: The Witch and The Curse, Pocket Pair