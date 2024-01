Das nächste Spiel der Palworld-Macher könnte auch wieder kontrovers werden

Der Palworld-Entwickler Pocketpair hat eine neue Steam-Demo für sein kommendes Metroidvania, Never Grave: The Witch and the Curse, veröffentlicht.

Das kommende Spiel sieht sich, so wie bereits Palworld, mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Immerhin kommt „Never Grave“ mit einer auffälligen Ähnlichkeit zu einem beliebten Metroidvania daher. GameRant berichtet, Never Grave sei aller Wahrscheinlichkeit nach von Hollow Knight inspiriert. Das liegt zumindest optisch durchaus nahe. Der Titel hat noch keinen Veröffentlichungstermin, wird aber voraussichtlich in den nächsten drei Monaten erscheinen, inklusive Mehrspielermodus für vier SpielerInnen.

Im Gegensatz zu Palworld wird Pocketpair nicht als Entwickler dieses Spiels aufgeführt, sondern nur als Publisher. Allerdings war Pocketpair bis vor drei Tagen noch als Entwickler gelistet – das besagt ein Eintrag in SteamDB, der zum 25. Januar kurzfristig geändert wurde, wie Eurogamer berichtet.

Nun wird Frontside 180 – ein neues Studio, das kaum einen elektronischen Fußabdruck zu haben scheint – als Entwickler aufgeführt. Wayback Machine bestätigt, dass Pocketpair kürzlich noch die Entwicklerposition schmückte. Jetzt fungiert Pocketpair nur noch als Publisher.

Anfang dieser Woche gab The Pokémon Company eine bislang beispiellose Erklärung ab, in der man Untersuchungen bezüglich möglicher Verletzungen der Eigentumsrechte im Zusammenhang mit Palworld bestätigte.

via Eurogamer, GameRant, Bildmaterial: Never Grave: The Witch and the Curse, Pocketpair, Frontside 180