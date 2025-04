Fans rätseln über dieses Spiel: Erst ein Trademark von Bandai Namco, jetzt sogar eine Einstufung

Vor über einem Jahr wurde bekannt, dass Bandai Namco sich ein Trademark namens „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ gesichert hat. Das Trademark entspricht einem typischen Videospiel-Markeneintrag und weil es recht häufig vorkommt, dass Spiele von Bandai Namco zuvor über Trademarks bekannt werden, spekulierten Fans kräftig.

Doch die Spekulationen nahmen ein recht schnelles Ende. Das Trademark gibt einfach keinen Bezug zu Marken von Bandai Namco her. Einzig und allein: Towa. Sie ist Protagonistin des Anime Yashahime: Princess Half-Demon, weshalb Fans auf eine Videospiel-Adaption hofften. Jetzt gibt es interessante Neuigkeiten.

Obwohl Bandai Namco auch nach über einem Jahr kein Spiel namens „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ angekündigt hat, wurde ein eben solches jetzt in Korea einer Alterseinstufung unterzogen. Das fand Gematsu heraus. Das Spiel wird demnach als ein Action-Adventure beschrieben, in dem eine Priesterin und ihre Gefährten sich aufmachen, um eine Bedrohung ihrer Welt zu bekämpfen.

Jetzt kommt der Haken: Das klingt nicht nach Yashahime. Und so sind wir wieder am Anfang. Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit werden wir aber bald erfahren, was sich hinter „Towa and the Guardians of the Sacred Tree“ versteckt.

Bildmaterial: Bandai Namco