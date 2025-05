Zum Geburtstag: Neue Karten von Tifa Lockhart zu Magic the Gathering vorgestellt

Auf Tifa in Tekken 8 müssen Fans leider verzichten. Auf Tifa in der „Final Fantasy“-Erweiterung zu Magic the Gathering aber natürlich nicht! Fans der Reihe wissen vielleicht: Am 3. Mai feiert Tifa Lockhart ihren Geburtstag. Falls nicht, erinnert uns Square Enix heute daran.

Anlässlich Tifas Geburtstag hat Square Enix eine neue Kartenvorschau zu Magic the Gathering veröffentlicht und wir lernen so zwei Tifa-Motive kennen. Wir sehen „Tifa, Martial Artist“ und die Borderless-Art-Card von Tifa, die in den Collector Boostern zu finden ist. Schaut euch die Karten unten an!

Im Februar starteten die Vorbestellungen* zur heißerwarteten Kollaboration zwischen Magic: The Gathering und Final Fantasy. Und obwohl das Set erst im Juni erscheint, bricht es schon jetzt Rekorde. Ein Booster kostet 7,00 Euro bei Amazon*.

Neben Tifa erwarten euch natürlich zahlreiche weitere Motive. Fans können bekannte Beschwörungen herbeirufen, mit legendären Helden kämpfen und sogar ikonische Orte auf dem Rücken eines Chocobos besuchen. Das Set will die bisher größte Sammlung an „Final Fantasy“-Illustrationen in einem einzigen Spiel bieten. Schaut euch weitere bekannte Illustrationen in unserem Artikel-Archiv an.

Die zwei Karten:

Bildmaterial: Wizards of the Coast; Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO