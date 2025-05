Überraschung: Hier sind der Termin zu Pokémon-Legenden: Z-A und Details zur „Switch 2“-Version

The Pokémon Company sorgt noch für ein bisschen Auflockerung so kurz vor der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2. Aus heiterem Himmel gab man heute nicht nur eine neue „Pokémon Presents“-Ausgabe bekannt, sondern nannte auch den konkreten Termin für Pokémon-Legenden: Z-A.

Das Spiel für Nintendo Switch und seine „Nintendo Switch 2 Edition“ werden am 16. Oktober 2025 erscheinen. Wie für einige First-Party-Titel von Nintendo wird es ein kostenpflichtiges Upgrade Pack geben. Die „Nintendo Switch 2 Edition“ ist aber auch einzeln und im Handel erhältlich.

Darüber hinaus stellte man die Boxarts und das Key-Artwork vor. Geziert werden die Verpackungen von den Protaognisten und ihren Partner-Pokémon, „die sich bei Nacht in Illumina City einen Kampf gegen ein Mega-entwickeltes Pokémon liefern“.

Während die deutsche Pressemeldung keinen Preis für das Upgrade Pack nennt, ist derzeit davon auszugehen, dass man sich an bisherigen Preisen orientiert. Die Upgrade Packs zu Tears of the Kingdom und Breath of the Wild kosten 9,99 Euro. Die umfangreicheren Upgrade Packs zu Kirby und das vergessene Land und Super Mario Party Jamboree, die auch zahlreiche neue Inhalte bieten, schlagen allerdings mit 19,99 Euro zu Buche.

Bisherige Details zum Upgrade

Neue, konkrete Details zum Inhalt des Upgrade Packs für Z-A hat man heute nicht geteilt. Bisher wissen wir nur, dass das Spiel von einer besseren Auflösung und Bildfrequenz profitiert. Aber das stand wohl auch zu erwarten.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak