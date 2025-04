Fans haben Bedenken bezüglich des Remakes von Trails in the Sky und fürchten um Estelle

Lokalisierung ist ein heißes Thema in der Community rund um die „Trails of“-Spiele. Gerade die Lokalisierung von Trails in the Sky durch XSEED ist dafür bekannt, sich gewisse Freiheiten gegenüber dem japanischen Originaltext zu nehmen. Insgesamt wird die Lokalisierung positiv bewertet.

Viele behaupten, sie sei sogar besser als das Originalskript und habe die Protagonistin Estelle deutlich temperamentvoller und überdrehter gemacht als im Original. So stammt beispielsweise Estelles berühmtes Zitat „Time for Ul-tra-vi-o-lence“ aus XSEEDs Lokalisierung.

Nun sind Fans aber besorgt. Wie es aussieht, wird das Remake von Trails in the Sky – 1st Chapter – das Skript von XSEED nicht übernehmen. Das geht aus einer Information des Publishers GungHo hervor: „Trails in the Sky 1st Chapter bietet eine neue Lokalisierung, die ein authentisches und fesselndes Erlebnis gewährleistet und dem japanischen Originaltext gerecht wird“, heißt es.

Im Falcom-Subreddit tragen Fans ihre Sorgen zusammen. Reddit-User Icannotbeasked befürchtet, dass durch die neue Lokalisierung im Remake „viele von Estelles ikonischen Zeilen verloren gehen“ könnten, während ein anderer User meint, er wäre „betrübt, wenn unsere mutige, gewalttätige Lausbübin etwas weniger davon wäre“.

Während die Situation um die Lokalisation noch unklar ist, müssen sich Fans in jedem Fall an neue Stimmen gewöhnen. Wir berichteten. Das Remake von Trails in the Sky erscheint im Herbst für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam.

