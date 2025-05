Final Fantasy XIII: Square Enix zeigt eine besondere Illustration auf neuen Magic-Karten

Nach der großen Enthüllung vieler Karten und Mechaniken zur „Final Fantasy“-Erweiterung zu Magic the Gathering bei der PAX East macht Square Enix im hauseigenen Blog weiter. Dort zeigt man weitere neue Karten, fein säuberlich aufbereitet nach dem Spiel, aus dem die Motive stammen.

Die Erweiterung wird Illustrationen zu allen sechzehn Hauptspielen der Serie bieten und somit natürlich auch zu Final Fantasy XIII. Das Spiel ist inzwischen über 15 Jahre alt – ja, tatsächlich. Nicht wenige Fans fordern seit geraumer Zeit eine Neuauflage. Nicht nur, weil Final Fantasy XIII das einzige Spiel der Reihe ist, das derzeit nicht auf PS5 spielbar ist. Doch das ist eine andere Geschichte.

Zurück zu den neuen Karten. Von denen stellt Square Enix drei aus Final Fantasy XIII vor: „Fang, Fearless l’Cie“ sowie „Vanille, Cheerful l’Cie“ und „Sazh’s Chocobo“. Fang und Vanille, zwei zentrale Figuren aus dem Spiel, sind l’Cie – Menschen, die von gottgleichen Wesen namens fal’Cie mit einer Aufgabe versehen wurden

Fang und Vanille

Die Verbundenheit von Fang und Vanille zeigt sich nicht nur stilistisch in den Karten, vielmehr zeigen die Karten sogar die gleiche Kampfszene, nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Auch die eine Spielmechanik verbindet die Karten. „Fang und Vanille haben in Final Fantasy XIII eine so starke Beziehung zueinander, dass wir wussten, dass ihre Karten in irgendeiner Weise miteinander in Verbindung stehen müssen“, kommentiert dazu Principle Narrative Game Designer Dillon Deveney.

Die dritte Karte zeigt das flauschige Chocobo-Küken, das Sazh im Spiel begleitet. Während das Küken im Spiel untrennbar von Sazh ist, erhält es hier eine ganz eigene Illustration. Die Magic-Macher thematisieren auf der Karte, dass das Küken keinen Namen hat. „Dieses niedliche kleine Maskottchen durchlebt dieselben Prüfungen wie Sazh […]. Der Grund, warum Sazh dem Chocobo noch keinen Namen gegeben hat, fand ich immer sehr witzig, daher war es toll, dass wir ihn auf die Karte bringen konnten“, sagt Dillon Deveny dazu.

Das komplette Magic: The Gathering – „FINAL FANTASY“-Set ist ab dem 13. Juni erhältlich. Eine Übersicht aller bereits vorbestellbaren Produkte der Erweiterung findet ihr bei Amazon* mit einer eigenen Store-Seite.

Bildmaterial: Wizards of the Coast; Final Fantasy XIII, Square Enix