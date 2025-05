BERSERK erscheint in einer auf 1.000 Stück limitierten Blu-ray Edition mit deutscher Sprache

Der inzwischen leider verstorbene Kentaro Miura wurde im 1966 geboren und feierte (nach ersten Publikationen in der Schülerzeitung) sein Debüt als Mangaka in der bekannten „Weekly Shonen Jump“. Im Folgenden war er an diversen Projekten beteiligt – den meisten dürfte Miura aber für die Schöpfung seines herausragenden Werkes Berserk bekannt sein.

Angesiedelt in einer trostlosen „Dark Fantasy“-Welt, handelt Berserk von der leidvollen Reise des Söldners Guts. Das viel gelobte Werk erhielt auch eine Anime-Adaption, die jetzt im Juli erstmals auf einer Blu-ray aufgelegt wird. Die Berserk Limited Complete Edition auf Blu-ray bietet erstmals deutsche Synchronisation und ist auf 1.000 Einheiten limitiert. Ihr könnt sie euch aktuell noch exklusiv bei Anime-Planet* vorbestellen.

Die Auflage erscheint mit zwei Steelbooks im PET-Oring, einem serialisierten und veredelten Rigidcase, Acryl-Standess, Artcards und einem Poster. Außerdem ist ein 40-seitiges Booklet enthalten. Gesamtlaufzeit: 589 Minuten.

Bildmaterial: PLAION PICTURES GmbH