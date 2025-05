Sandfall kündigt „Monolith Set“ zu Clair Obscur an und so bekommt ihr die Sammleredition

Als Clair Obscur: Expedition 33 erschienen ist, gab es in den ersten Tagen eine gewisse … Dynamik. Die spiegelte sich in den Verkaufszahlen wider, die inzwischen über zwei Millionen geklettert sind. Aber auch darin, dass die Collector’s Edition zum Spiel (natürlich) ausverkauft war.

Bei Sandfall hat man sich jetzt Gedanken gemacht, wie man die Sammleredition erneut an die Fans bringen kann. Das Ergebnis ist das „Monolith Set“ – diese Sammlung wird alle physischen Stücke der Collector’s Edition enthalten, abzüglich allerdings des Spiels und kosmetischer DLC-Inhalte. Denn logisch, das Spiel haben die Fans ja schon.

Das Monolith Set soll für 119,99 US-Dollar angeboten werden und erneut bei Laced Records sowie in Frankreich bei Pix’n Love erhältlich sein. Um Scalper zu bekämpfen, wird es nur möglich sein, zwei Exemplare pro Person zu bestellen. Die Vorbestellungen noch heute beginnen und am 12. Juni schließen. Haltet also die Augen offen!

Weitere gute Nachrichten für Sammler gab es in dieser Woche auch schon: Sandfall Interactive hat ein physisches Artbook zu Clair Obscur: Expedition 33 angekündigt. Um die tollen Artworks zu sehen, müsst ihr aber gar nicht warten, bis das Artbook erscheint.

Das gilt übrigens auch für den kompletten Soundtrack, den euch Sandfall Interactive bei diversen Streamingdiensten hören lässt. Apropos Soundtrack. Wo Creative Director Guillaume Broche seinen Komponisten gefunden hat, das erratet ihr wohl nicht.

via Sandfall, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive