PlayStation Plus: Sony streicht bald 22 Spiele, darunter auch diese First-Party-Games

Abonnenten von PlayStation Plus dürfen sich ständig über neue Spiele freuen, aber regelmäßig streicht Sony auch Spiele aus dem Katalog der verfügbaren Games. Hin und wieder ist es eine ganze Welle von Spielen, die aus dem Abo-Service verschwinden. Eine solche Welle trifft PlayStation-Fans im Mai mal wieder.

Am 20. Mai 2025 verabschieden sich „PlayStation Plus“-Abonnenten von gleich 22 Spielen aus den Extra- und Premium-Stufen des Dienstes. Darunter befinden sich auch einige prominente Titel wie Grand Theft Auto 5 und Batman: Arkham Knight.

Noch ist unklar, welche neuen Spiele die frei werdenden Plätze einnehmen werden, denn die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium im Mai 2025 wurden bislang nicht angekündigt. Das erfolgt in der Regel pünktlich zur Monatsmitte. Die drei neuen Spiele für alle Essential-Kunden hatte Sony bereits vorgestellt.

Zurück zu den 22 Streichungen: Neben beliebten Third-Party-Titeln wie Before Your Eyes, Bloodstained: Ritual of the Night, Enter the Gungeon, Ghostrunner, Journey to the Savage Planet und Portal Knights verschwinden auch einige First-Party-Games aus dem Line-up, was für Spekulationen sorgt.

So werden beispielsweise Resistance: Fall of Man, Resistance 2 und Infamous: Second Son aus dem Programm genommen – GameRant spekuliert, ob möglicherweise native PS5-Versionen veröffentlicht werden könnten. Dort findet ihr auch die vollständige Liste der 22 Spiele.

Bildmaterial: inFAMOUS: Second Son, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games