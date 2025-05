PlayStation Plus im Mai mit Ark: Survival Ascended und diesen zwei weiteren Games

„Zähmt Dinosaurier, um in einem Inselparadies zu überleben, kombiniert Kartendecks, um große Gewinne einzustreichen, und reist in eine ferne Zukunft voller Retro-Shootingaction“ – so führt Sony in das neue Line-up für PlayStation Plus ein und damit ist eigentlich alles gesagt.

Ab dem 6. Mai stehen allen Essential-Abonnenten Ark: Survival Ascended, Balatro und Warhammer 40,000: Boltgun zur Verfügung. Solltet ihr euer Abo gerade erst abgeschlossen haben, dann habt ihr noch bis zum 5. Mai die Gelegenheit, euch die Spiele aus dem Vormonat zu sichern. Das waren RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre und Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Ark: Survival Ascended, Studio Wildcard, Snail Games