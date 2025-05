Musik aus Final Fantasy, Octopath Traveler und mehr: Konzert in Deutschland lockt im Juni

Seit 2018 begeistert „Symphonic Memories“ Fans von Videospielmusik auf der ganzen Welt. 2025 macht die Konzertreihe auch wieder in Deutschland Halt. Das Konzert im März in Potsdam ist bereits vorüber, aber bald eröffnet sich die zweite Chance für euch.

Am 11. Juni 2025 ist „Symphonic Memories“ von Merregnon Studios und Produzent Thomas Böcker in der Philharmonie Wunderino Arena in Kiel zu Gast. Tickets bekommt ihr bei Eventim* noch für schmales Geld. Im Rahmen des 3. Con-Spirito-Konzertes zu Videospielmusik hört ihr Songs aus Final Fantasy, Kingdom Hearts und Octopath Traveler.

Octopath Traveler wartet dabei auch mit einem besonderen Violinsolo auf euch, gespielt von Solistin Charlotte Thiele. Darüber hinaus hört ihr am Klavier den ebenfalls bestens bekannten Mischa Cheung. Durch das Programm dirigiert Eckehard Stier.

Bildmaterial: Final Fantasy XV, Square Enix