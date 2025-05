The First Berserker: Khazan verkaufte sich nicht gut, aber Nexon ist trotzdem zufrieden

Für alle, die nach dem Abschluss von The First Berserker: Khazan noch nicht genug haben, haben Nexon und Entwickler Neople in dieser Woche zwei neue Boss-Rush-Modi veröffentlicht, die ab sofort über das Hauptmenü des Spiels zugänglich sind.

Die Modi „Great General’s Crucible“ und „Berserker’s Bloodshed“ fordern erfahrene SpielerInnen mit besonders intensiven Bosskämpfen heraus. Im Crucible-Modus kämpft ihr euch durch mit vorgegebener Ausrüstungen, Leveln und Fähigkeiten durch Bossgruppen. Als Belohnung winken spezielle Ingame-Tokens.

Der Bloodshed-Modus setzt Level und Ausrüstung zurück, erlaubt aber die individuelle Anpassung von Builds zur Verstärkung von Khazan. Ziel ist es, alle Bosse aus den Hauptmissionen zu besiegen, was ebenfalls mit Tokens belohnt wird.

Der neue Spielinhalt erscheint trotz einer ersten Verkaufsbilanz, die dem aktuellen Geschäftsbericht zufolge hinter den Erwartungen von Publisher Nexon zurückblieb. Dennoch wertet man The First Berserker: Khazan als strategischen Erfolg, da es laut Nexon gelungen sei, die „Dungeon & Fighter IP“ einem globalen Publikum vorzustellen. Lest hier unseren Test zu The First Berserker: Khazan.

