Symphonic Memories spielt 2025 in Deutschland erneut Final Fantasy, Xenogears und mehr

Die beliebte Konzertreihe „Symphonic Memories“ von Merregnon Studios und Produzent Thomas Böcker (Final Symphony) steht kurz vor ihrem nächsten Highlight. Seit 2018 begeistert die Reihe Fans von Videospielmusik auf der ganzen Welt, und 2025 macht sie erneut in Deutschland Halt – mit einem beeindruckenden Programm und renommierten Künstlern.

Das lizenzierte Konzert bietet Musik aus beliebten Square-Enix-Rollenspielen. Nachdem im Jahr 2023 in Lyon unter anderem Stücke aus Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Chrono Trigger und Kingdom Hearts zu hören waren, dürfen sich Fans in Deutschland auf Kompositionen aus Final Fantasy VIII, Final Fantasy XV, Xenogears und Octopath Traveler freuen.

Der erste Termin steht bereits unmittelbar bevor: Am 9. März 2025 wird der Nikolaisaal in Potsdam Schauplatz dieses besonderen Events sein. Tickets dafür bekommt ihr bei Eventim* und anderen Anbietern. Ein zweiter Stopp ist für den 11. Juni 2025 in der Philharmonie Wunderino Arena in Kiel geplant.

„Ob auf der Bühne oder im Saal: Hier treffen echte Spielernaturen aufeinander – besessen von ihrem Metier und immer auf dem Sprung zum nächsthöheren Level. Dieser sinfonische Trip durch legendäre japanische Computerspiele lässt Zockerherzen höherschlagen“, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Die musikalische Leitung und Moderation übernimmt Eckehard Stier, begleitet von einem erstklassigen Orchester. Auch die beiden Solisten Mischa Cheung am Klavier und Charlotte Thiele an der Violine werden Teil des Ensembles sein. Besonders gespannt dürfen Fans auf das „Violin Concerto“ von Jonne Valtonen für Octopath Traveler sein, das außerhalb Japans seine Premiere feiern wird.

