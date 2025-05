Der Name des neuen „Super Mario“-Films ist offenbar unabsichtlich durchgesickert

Der Super Mario Bros. Film war ein voller Erfolg für Nintendo. Es hat nicht lange gedauert und man hat einen zweiten Film angekündigt. Schon seit fast einem Jahr wissen wir, wann der neue Streifen in die Kinos kommt, allerdings noch nicht, wie er heißt. Das ändert sich heute.

Der Titel des Films ist offenbar unabsichtlich verfrüht enthüllt worden. In einer Pressemitteilung von NBCUniversal zum diesjährigen Upfront Showcase wurde der Film unter dem Namen Super Mario World aufgeführt. Die Passage wurde rasch wieder entfernt, aber der Toad natürlich längst in den Brunnen gefallen.

In dem mittlerweile überarbeiteten Text, aus dem VGC zitiert, hieß es ursprünglich, dass unter anderem „Super Mario World“ zu den kommenden Filmen gehöre, die nach ihrem Kinostart und dem Premium-Video-on-Demand-Fenster exklusiv bei Peacock gestreamt werden. Die schnelle Korrektur auf der Website deutet darauf hin, dass diese Information versehentlich zu früh veröffentlicht wurde.

VGC resümiert, dass der Titel durchaus Sinn ergebe. Das Ende des ersten Films habe am Ende bereits Andeutungen gemacht, dass Yoshi in einem möglichen weiteren Film eine wichtige Rolle spielen könne. Super Mario World war das erste Spiel mit Yoshi. Der Kinostart von Super Mario World, sofern sich der Name denn bestätigt, erfolgt am 24. April 2026 in Japan und in weiteren Ländern ebenfalls im April 2026.

