Final Fantasy X ist schuld daran, dass ihr etwas schmerzhaft in Clair Obscur vermisst

Clair Obscur: Expedition 33 kommt bei Fans und Presse bestens an. Nicht umsonst hat es die Erfolgsgeschichte hingelegt, an deren (vorläufigen) Ende schon über zwei Millionen verkaufter Exemplare liegen.

Wenn man sich Kurzmeinungen von Fans ansieht, ist es meist ein ähnlicher Tenor: Clair Obscur begeistert und wenn man etwas nennen müsste, was missfällt, dann ist es die fehlende Minimap. Das fehlende Feature spaltet, wenn man das in dem Kontext überhaupt so sagen kann. Darüber sprach jetzt Creative Director Guillaume Broche.

Natürlich entschieden sich Broche und Sandfall Interactive bewusst gegen die Minimap. Und Broche liefert neben einer Anekdote auch gute Gründe dafür. „Als ich Final Fantasy 10 gespielt habe, habe ich mir nur die Minikarte angesehen. Ich habe die Umgebung nicht genossen. Ich erinnere mich nicht an das Leveldesign. Ich erinnere mich nur an die Karten“, so Broche in einem Interview bei Dropped Frames bei Twitch.

Mit Clair Obscur habe man deshalb eine Methode gewählt, bei der Umgebungsdetails und Gedächtnisleistung den Weg weisen. Das bringt natürlich Herausforderungen mit sich, besonders für SpielerInnen, denen Orientierung nicht so leicht fällt. Aber genau das sei der Reiz, so Broche.

„Ja, du wirst etwas verpassen. Ja, du wirst nicht alle Geheimgänge finden. Das ist das Schöne an RPGs – man verpasst Dinge“, so Broche. „Wenn man das Spiel anhält und sich denkt: ‚Oh, vielleicht hätte ich zu diesem kleinen Durchgang gehen sollen, den ich vorher gesehen habe, vielleicht war da etwas. Dann erinnert man sich an das ganze Spiel, an das Leveldesign und alles, und das macht die Erkundung viel besser.“

Ob als es nun eine mutige Designentscheidung ist oder als unnötige Erschwernis von einigen Fans wahrgenommen wird. Am Gesamterlebnis von Clair Obscur: Expedition 33 ändert die fehlende Minimap nur wenig, die meisten Fans sind dennoch sehr zufrieden.

