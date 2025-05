Final Fantasy X: Diese neuen Magic-Karten lassen Fans in Erinnerungen schwelgen

Schon vor dem Verkaufsstart in weniger als zwei Wochen ist die „Final Fantasy“-Erweiterung zu Magic the Gathering* die bisher erfolgreichste und das meistverkaufte Set aller Zeiten. Wizards of the Coast und Square Enix geben sich auf den letzten Metern alle Mühe, den Rekord für die Ewigkeit auszubauen.

Die Erweiterung bietet Illustrationen aus allen Hauptteilen der „Final Fantasy“-Serie und damit natürlich auch aus Final Fantasy X. Im Square Enix Blog hat man weitere neue Karten enthüllt, die neue Motive aus dem beliebten PS2-Klassiker zeigen.

Im Fokus stehen dabei zwei Karten, welche die Beschwörerin Yuna in den Fokus rücken – eine zentrale Figur aus Final Fantasy X, wie ihr natürlich wisst. Die Karte „Yuna, Hope of Spira“ kann im Main-Set gefunden werden, während Fans „Yuna, Grand Summoner“ in den Commander-Decks ziehen können.

Beide Karten setzen ihren Schwerpunkt auf Yunas Fähigkeit, mächtige Wesen herbeizurufen, die ihr im Kampf zur Seite stehen. In der Umsetzung der Magic-Karten bleibt dieses zentrale Spielelement erhalten, indem die Karten die Stärke und strategische Vielseitigkeit von Beschwörungen abbilden.

Narrative Game Designer Dillon Deveney erklärt, es sei klar gewesen, dass man sich auf die Beschwörerfähigkeiten von Yuna konzentrieren müsse. Man habe den Moment mit Valfaris herausgesucht, um die Verbundenheit zwischen ihr und dem Wesen zu zeigen. Die zweite Karte sei vom Ritual der Besegnung inspiriert.

„Summon: Bahamut“

Ein weiteres Highlight der neuen Kartenvorschau ist dann passenderweise die Karte „Summon: Bahamut“, die den berühmten Drachen aus dem Spiel in Szene setzt. Wie im Originalspiel bleibt Bahamut nach seiner Beschwörung für einige Runden auf dem Schlachtfeld aktiv, bevor er mit einem mächtigen Finalangriff verschwindet. Das habe man mit Spielmechaniken auf in Magic umsetzen wollen, um die Wirkung und Dramatik seines Auftritts auch im Kartenspiel abzubilden.

Zur Karte „Summon: Bahamut“ erklärt Dillon Deveney: „Ich erinnere mich, Bahamut als Kind gesehen zu haben, als ich zum ersten Mal Final Fantasy X gespielt habe, und ich war total begeistert. Er war einfach das Coolste, was ich mir vorstellen konnte! Und ehrlich gesagt ist er das immer noch!“

Das komplette Magic: The Gathering – „FINAL FANTASY“-Set ist ab dem 13. Juni erhältlich. Eine Übersicht aller bereits vorbestellbaren Produkte der Erweiterung findet ihr bei Amazon* mit einer eigenen Store-Seite.

Die neuen Karten:

via Square Enix, Bildmaterial: Wizards of the Coast; Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, Square Enix