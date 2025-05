So stellt Magic die ikonischsten Szenen der „Final Fantasy“-Historie nach

Nach der Enthüllung zahlreicher Karten und Mechaniken zur „Final Fantasy“-Erweiterung zu Magic the Gathering bei der PAX East macht Square Enix im hauseigenen Blog weiter. Dort zeigt man weitere Karten, die teils ikonische Momente aus der Serie nachstellen.

So sehen wir beispielsweise die Karte „Starting Town“ für das schöne Königreich Cornelia aus dem ersten Final Fantasy. Die Karte „Town Greeter“ steht für die Bewohner der Stadt, die euch auch im Spiel erwarten. Auch die Karten „Firion, Wild Rose Warrior“ und „Commune with Beavers“ zu Final Fantasy II beziehen sich auf ikonische Szenen. Besonders Interesse erregen natürlich einmal mehr die Karten zu Final Fantasy VII.

Hier stellt der „Final Fantasy“-Blog die neuen Karten „Nibelheim Aflame“ und „Buster Sword“ vor. Im Fokus stehen dabei die Zerstörung von Nibelheim sowie das legendäre Buster-Schwert.

Die Karte „Nibelheim Aflame“ zeigt den Moment, in dem Sephiroth die Heimatstadt von Protagonist Cloud Strife in Brand setzt – ein Ereignis, das sich Jahre vor der eigentlichen Handlung des Spiels abspielt. Passend zur erzählerischen Struktur des Originals besitzt die Karte die Flashback-Mechanik, wie Principle Narrative Game Designer Dillon Deveney erklärt: „Sephiroths schurkische Ursprungsgeschichte beginnt hier in den Feuern von Nibelheim. Hier ist ein lustiges Detail: Diese Karte hat die Flashback-Mechanik, denn schließlich sehen wir diese Szene in einer Rückblende!“

Ebenfalls vorgestellt wurden zwei Varianten der „Buster Sword“-Karte, das wohl bekannteste Schwert der vielen Schwerter des „Final Fantasy“-Universums. Eine Version zeigt die Waffe allein, eine weitere Cloud im Einsatz mit dem Schwert. Die Karte bezieht sich auf den ikonischen Startbildschirm von Final Fantasy VII, bei der das Schwert in den Boden gerammt ist. Fans des Remakes dürften sich ebenfalls angesprochen fühlen, da auch hier ein vergleichbares Bild die Eröffnung ziert.

Im „Final Fantasy“-Blog nimmt sich Square Enix die Karten pro Spiel in eigenen Beiträgen vor, hier findet ihr weitere davon. Die „Final Fantasy“-Erweiterung zu Magic the Gathering erscheint am 13. Juni 2025. Eine Übersicht aller bereits vorbestellbaren Produkte der Erweiterung findet ihr bei Amazon* mit einer eigenen Store-Seite.

