Die Nintendo Switch 2 gibt es im Mitternachtsverkauf an drei Standorten in Deutschland

Ihr wollt die Nintendo Switch 2 so schnell wie möglich? Dann heißt es hoffen, dass der Postbote pünktlich kommt. Oder ihr besucht den guten, alten Einzelhandel. Ob ihr die Konsole dort überall vorfindet, ist noch offen. Beim offiziellen Mitternachtsverkauf sollten die Chancen aber ganz gut stehen.

Einen solchen gibt es in Deutschland in der Nacht zum 5. Juni an drei Standorten: in den XPERION-Stores in Berlin, Hamburg und Köln. Im XPERION Berlin am Alexanderplatz (MediaMarktSaturn) wird die Markteinführung außerdem von einer „hochkarätig besetzten Liveshow“ begleitet.

„Am 4. Juni ab 19:30 Uhr nehmen die Hosts Hyrula und Dennsen86 die Fans vor Ort und im Livestream auf eine Reise quer durch die Geschichte von Nintendo mit. Gemeinsam mit dem Publikum und namhaften Gästen werfen sie einen Blick auf die verschiedenen Stationen des Mario-Konzerns: von den Anfängen als Spielkartenhersteller über die ersten Videospiele bis hin zur Switch 2“, führt man ein. Für den Besuch ist ein Ticket notwendig, die hier verlost werden.

„Auch zahlreiche bekannte Gesichter aus der Gaming-Landschaft werden ihre Expertise zur Show beisteuern und selbst zum (Retro-)Controller greifen. Mit dabei sind Mahluna, Fabian Döhla, Magnus von Keil, Powlster, Vnder, Minimoli, Noelgoescrazy, KeinPart2, Baso & Peter von den Pietsmiets“, heißt es zur Liveshow weiter.

Und ab 0:00 Uhr könnt ihr euch dann an die Kassen stellen! Erstmals wird es im Berliner Einzugsgebiet auch möglich sein, den Mitternachtsverkauf von zu Hause aus zu machen. Lieferando liefert noch in der Nacht.

Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo