Die erweiterte „Pokémon Sketch“-Kollektion ist ab sofort hierzulande verfügbar

Im April ging die neue „Pokémon Sketch“-Kollektion von UNIQLO auch in den deutschen Stores an den Start – und war schnell ausverkauft. Jetzt gibt es hierzulande nicht nur eine Nachlieferung, sondern auch neue Motive in der Kollektion.

Für Erwachsene gibt es jetzt im deutschen UNIQLO-Store* neben den Motiven mit Nachtara, Mimigma und Mauzi jetzt auch eine lustige Enton-Illustration und ein Psiana-Motiv. Auch das schlafende Pikachu können sich Erwachsene überstreifen. Dieses Motiv gibt es auch in der Kinder-Kollektion, die ebenfalls um neue Motive erweitert wurde.

UNIQLO ist unter Gaming-Fans inzwischen dank Kollektionen zu Marken wie Final Fantasy, Zelda, One Piece und Co. eine beliebte Kleidungsmarke. Auch mit The Pokémon Company gab es bereits mehrere Kollaborationen. Und die nächste Kollaboration hatte man erst vor wenigen Tagen vorgestellt.

Ab August wird die neue UT Kollektion zunächst in japanischen Stores verfügbar sein. Derzeit ist diese brandneue Kollektion noch nicht hierzulande gelistet, aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit.

Bildmaterial: UNIQLO