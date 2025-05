Angeschaut! Ein erster Blick auf „Ewige Rivalen“ zum Pokémon-Sammelkartenspiel

Gerüchte um die Rückkehr von Team Rocket zum Pokémon-Sammelkartenspiel gab es schon lange. Mit „Ewige Rivalen“ ist es nun endlich so weit. Die Veröffentlichung am 30. Mai steht vor der Tür. The Pokémon Company hat uns unter anderem eine Top-Trainer-Box zur Verfügung gestellt, um euch einen ersten Blick auf spannende, neue Karten zu ermöglichen.

Zwei markante Features charakterisieren die neue Erweiterung: Die mit „Reisegefährten“ wieder eingeführten Trainer-Pokémon sind erneut mit von der Partie und selbstredend gibt es etliche kultige Bösewichte von Team Rocket, welche die neue Erweiterung infiltrieren.

In der Konsequenz bringt uns die Erweiterung zahlreiche Kombinationen aus „Team Rocket“-Trainern und ihren Pokémon, wie beispielsweise das Mauzi von Giovanni. Wenn ihr lieber im Licht kämpft, stehen beispielsweise Mastifioso-ex von Pepper oder Ho-Oh-ex von Klarin für eure Sets bereit.

„Ewige Rivalen“ bietet über 240 Karten, darunter über 85 Trainer-Pokémon. Mehr als 45 davon werden Team Rocket zugeschrieben. Mit dabei sind auch 17 Pokémon-ex, darunter 10 Trainer-Pokémon-ex, sowie 23 Pokémon der Seltenheit „selten, Illustration“ und 11 Pokémon der Seltenheit „selten, besondere Illustration“. Abgerundet wird die Erweiterung von sechs hyperseltenen, goldgeprägten Karten.

Ein „Pepper“-Set!

Wir hatten das Glück, in einem Booster Peppers Mastifiosi-ex zu ziehen. Mit 270 KP ist das Oberhaupt-Pokémon ein echtes Schwergewicht, das mit „Kopfnuss vom Boss“ 210 Schadenspunkte austeilt. Mit Peppers Sandwich gibt es eine nützliche Itemkarte in der Erweiterung. 30 Schadenspunkte beim aktiven Pokémon zu heilen, ist nicht außergewöhnlich. Aber wenn jenes Pokémon ein Pokémon von Pepper ist, werden stattdessen 100 Schadenspunkte geheilt!

Mit Peppers Schlaraffel holt ihr euch die Itemkarten dank der Fähigkeit „Gierige Bestellung“ des Pokémon dann wieder zurück auf die Hand. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr coole Kombinationen für neue Sets, welche die Karten von „Ewige Rivalen“ ermöglichen. Und vor allem gibt es erfahrenere Spieler als mich, welche diese dann entdecken und spielen können.

Auffällig ist natürlich auch, dass Team Rocket auch Unterstützerkarten, Itemkarten und Stadionkarten unterwandert. So gibt es zum Beispiel drei Unterstützerkarten von Team Rockets Atlas, Lance und Athena mit unterschiedlichen Spielfunktionen.

Aber auch, wenn ihr „Ewige Rivalen“ nicht spielen, sondern die Karten sammeln möchtet, gibt es wieder echte Highlights für eure Alben. Natürlich immer Geschmackssache, aber Karten wie Cynthias Knackrack-ex oder die seltene Illustration von Team Rockets Mauzi mit einem entspannten Giovanni im Hintergrund auf dem Sofa dürften Kultstatus erlangen. Auch vermeintlich einfache Basiskarten wie Mistys Enton (Vollbild) können sich sehen lassen.

Prerelease-Events beginnen morgen

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass auch jeder Pokémon-Fan die Produkte seiner Wahl in die Hände bekommt. Die Verfügbarkeit von neuen Einführungen zum Pokémon-Sammelkartenspiel hat sich bekanntlich zuletzt schwierig gestaltet.

Erst kürzlich veröffentlichte The Pokémon Company dazu eine Erklärung. Man wisse um die „sehr hohe Nachfrage und [daraus] resultierende mangelnde Verfügbarkeit“ und die Schwierigkeiten, die daraus für Fans entstehe. Man arbeite aktiv daran, mehr der betroffenen Produkte so schnell wie möglich zu drucken. Behaltet den Amazon-Store von The Pokémon Company* im Auge!

Während die Erweiterung „Ewige Rivalen“ offiziell am 30. Mai auf unserem Markt eingeführt wird, habt ihr schon jetzt die Chance, die neuen Karten auch selbst zu spielen. Am morgigen 17. Mai beginnen nämlich die Prerelease-Events bei ausgewählten Fachhändlern und dort der Verkauf von „Build & Battle“-Boxen für „Ewige Rivalen“. Enthalten sind in diesen Boxer vier Booster und eine Promokarte mit „Ewige Rivalen“-Siegel. Zu den Promokarten zählen Klarins Tornupto, Mistys Garados, Team Rockets Despotar oder Team Rockets Mimigma!

Bildmaterial: The Pokémon Company