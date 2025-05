Capcom stellt Pläne zu Expansion vor und will jährlich 100 neue Mitarbeiter einstellen

Es läuft für Capcom – und zwar gut und das schon sehr lange. Kürzlich gab man im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts bekannt, dass man das achte Jahr in Folge einen Rekordumsatz und -gewinn auf allen Ebenen erzielt habe.

Das gibt Spielraum für Investitionen und jetzt hat man Pläne zur weiteren Expansion vorgestellt. Demnach plant Capcom nicht nur die Erweiterung seiner Büroflächen, sondern auch eine kontinuierliche Aufstockung des Personals.

Wie Capcom mitteilt, will man die eigene Entwicklungskapazität gezielt ausbauen. Dazu gehört unter anderem der Bau eines neuen Gebäudes in der Nähe des Firmensitzes in Osaka, das bis 2027 fertiggestellt werden soll. Zusätzlich hat Capcom ein weiteres Grundstück in der Umgebung erworben, auf dem in Zukunft ein weiteres Entwicklungszentrum entstehen soll.

Ziel sei es, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der „Kreative können ihr Talent voll entfalten“ können. Auch im Personalbereich setzt Capcom auf Wachstum. So verfolgt das Unternehmen die Strategie, jährlich 100 neue MitarbeiterInnen einzustellen. Menschliches Talent bezeichnet man als „wesentlichen Wachstumsmotor“ – offenbar im Gegensatz zu KI.

Außerdem sollen auch die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Capcom strebt an, die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern auf unter 12 Prozent zu senken und mehr männliche Angestellte zur Nutzung von Elternzeit zu ermutigen.

